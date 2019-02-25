Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de otomobil, dönüş yapmak için kontrolsüz şerit değiştirdiği öne sürülen motosiklete çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Konuralp mevkii Tabakhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Sezer Özçelik yönetimindeki 34 VH 8429 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve dönüş yapmak için sol şeride kontrolsüz geçiş yaptığı öne sürülen Mehmet Kar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada, savrulup, asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Kar, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Kar, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Sezer Özçelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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