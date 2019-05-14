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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

BURSA'da motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Fahri Ak'a (68), otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ak, kurtarılamadı. Kaza, dün öğlen saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde...

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
BURSA'da motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Fahri Ak'a (68), otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ak, kurtarılamadı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Fahri Ak, motosikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. O sırada İstanbul yönüne giden Tarık Tuncel, 35 KG 8220 plakalı otomobiliyle iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet fırlayan Ak, yaklaşık 20 metre yolda sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ak, ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Fahri Ak kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Tarık Tuncel gözaltına alınırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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