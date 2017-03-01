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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), () - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, sis nedeniyle ters yöne giren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 39 yaşındaki Gürkan Özkurt, hayatını kaybetti. Kaza, bugün sabah Çapak Kavşağı'nda meydana...

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), () - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, sis nedeniyle ters yöne giren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 39 yaşındaki Gürkan Özkurt, hayatını kaybetti.
Kaza, bugün sabah Çapak Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden Gürkan Özkurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete, yoğun sis yüzünden ters şeride giren 26 yaşındaki Servet O. yönetimindeki 06 GYC 02 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Özkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Gürkan Özkurt'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü Servet O. ise gözaltına alındı.

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