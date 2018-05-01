Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

AMASYA’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Uğur Havza (31) olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza bugün akşam Amasya-Samsun Karayolu’nun 21’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Keskin (35) yönetimindeki 05 FF 919 otomobil yağmurun etkisiyle kayarak aynı istikamette seyreden Uğur Havza, (31) yönetimindeki 05 FR 407 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil kaldırım taşlarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Sürücü Keskin ise yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havza'nın cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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