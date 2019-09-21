Otomobilin çarptığı liseli kız hayatını kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi Tesnim Şavur (14), yaşamını yitirdi.Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinde Mardin karayolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şeyhmuz Demir İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Tesnim Şavur'a çarptı. Kazada Şavur, ağır yaralandı. Şavur, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şavur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.Şavur'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.