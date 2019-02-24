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Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi. Kaza anı kamerada

FATİH'te yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve metrelerce sürüklenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi. Kaza anı kamerada

FATİH'te yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve metrelerce sürüklenen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati  tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün  saat 07.30'da  Laleli'de Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Romanya kökenli Türk vatandaşı Ionica Korkutan (45) isimli kadına, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek isterken İbrahim Dağtekin yönetimindeki 34 HB 9586 plakalı otomobil çarptı.  Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak düşen kadın metrelerce sürüklendi. Yaralanan, kanlar içerisinde kalan kadına ilk müdahale,  İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulansla tedavisi için Haseki  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının  hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

" HIZLI GELEN ARAÇ BAYANI GÖRMEDİ VE ÇARPTI"

Görgü tanığı Cemal Berkovan, " Karşıdan bir bayan geliyordu. Hava karanlıktı. Yukarıdan hızlı gelen araç bayanı görmedi ve çarptı. Bayan yaklaşık 20 metre savruldu. Daha sonra ambulansa haber verdik.  Polisler geldi. Taksici abilerle yardımcı olduk. Ambulansa koyup hastaneye gönderdik" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen kadına yoldan geçen otomobil çarpıyor. Kameralarda çarpmanın etkisiyle kadın kanlar içerisinde yere düştüğü görülüyor.

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