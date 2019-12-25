Son Dakika
Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye otomobil çarptı. Kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan öğrencilerden Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza,...
GÜVENLİK 25.12.2019, 13:40
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye otomobil çarptı. Kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan öğrencilerden Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Hısnı Mahsur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye, Mehmet Ekinci yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocukları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden Muhammed Eren Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü Mehmet Ekinci'yi gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Hısnı Mahsur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye, Mehmet Ekinci yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocukları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden Muhammed Eren Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü Mehmet Ekinci'yi gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10