Otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Asım Çetin (26) yönetimindeki 31 HIJ 739 plakalı otomobil, önünde giden Ziya Aras (41) yönetimindeki 22 FL 333 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Ticari aracın takla attığı kazada, otomobil sürücüsü Asım Çetin ile yanındaki Ramazan Çetin (52), Hayriye Çetin (51) ve diğer aracın sürücüsü Ziya Aras yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.
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