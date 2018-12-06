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Otomobilin çarptığı eczacı kadın, öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan eczacı Ayşe Özcan (33), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.  Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuştan...

Otomobilin çarptığı eczacı kadın, öldü
ORDU'nun Fatsa ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan eczacı Ayşe Özcan (33), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuştan inen ve evine gitmek için otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen 1 çocuk annesi eczacı Ayşe Özcan'a, Emrah Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Özcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Özcan'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Özcan’ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emrah Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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