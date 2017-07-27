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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

SİVAS, () - SİVAS'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Mert Akdağ hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan çevreyolunda meydana geldi. V.G yönetimindeki 58 BD 964 plakalı...

Otomobilin çarptığı çocuk öldü

SİVAS, () - SİVAS'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Mert Akdağ hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan çevreyolunda meydana geldi. V.G yönetimindeki 58 BD 964 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Mert Akdağ'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Akdağ, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Akdağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilirken, otomobil sürücüsü V.G ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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