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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()-  DÜZCE’de otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli 60 yaşındaki Emin Kurt ağır yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Arapçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinden evine giden Emin Kurt’un kullandığı...

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()-  DÜZCE’de otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli 60 yaşındaki Emin Kurt ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Arapçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinden evine giden Emin Kurt’un kullandığı bisiklete, görgü tanıklarının iddiasına göre beyaz renkli bir otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Emin Kurt, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emin Kurt’un kafatasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

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