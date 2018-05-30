Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralı; sürücü kaçtı

KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Gonca Tekin (30) yaşamını yitirdi, oğlu Ebubekir Tekin (5) yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücü aranıyor.

Kaza, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekin ve oğlu Ebubekir'e, plakası belirlenmeyen lüks bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Gonca Tekin, yolun orta şeridinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza sırasında arkadan gelen 06 GA 9226 plakalı otomobilin sürücüsü, Gonca Tekin'e çarpmamak için refüje çıktı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan oğlu ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çarptığı annenin ölümü, oğlunun yaralanmasına neden olan ve kaza sonrası kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Gonca Tekin'in yakınları sinir krizi geçirdi.



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