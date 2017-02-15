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Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'nun Fatsa İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Merve Özgez öldü, kızı 41 yaşındaki Hacer Uru ise ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ordu-Samsun...

Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'nun Fatsa İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Merve Özgez öldü, kızı 41 yaşındaki Hacer Uru ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ordu-Samsun karayolu Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Meryem A. yönetimindeki 34 PA 8672 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Özgez ile kızı Hacer Uru'ya, çarptı. Kazada, anne ve kızı ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Merve Özgez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hacer Uru'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Otomobil sürücüsü Meryem A., polis tarafından gözaltına alındı. 

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