Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Halil öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Halil Polat, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Polat'a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Polat'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.