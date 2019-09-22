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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eymen, öldü
AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eymen Erbaş, yaşamını yitirdi.
GÜVENLİK 22.09.2019, 08:59 22.09.2019, 09:07
AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eymen Erbaş, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Tütünlük Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Veli S. yönetimindeki 15 KB 634 plakalı otomobil, dışarıda oyun oynayan Karpuzlu Orta Mahallesi Muhtarı Fatih Erbaş'ın oğlu Eymen Erbaş'a çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, minik Eymen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Fatih Erbaş ve yakınları, sinir krizi geçirdi.
Eymen Erbaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karpuzlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, otomobil sürnücüsü Veli S.'yi gözaltına aldı.
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