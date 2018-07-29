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Otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

ÇANKIRI'da yolda emniyet aldıkları sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, memlekete Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. ​Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde Satılmış A. (53) yönetimindeki 18...

Otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı
ÇANKIRI'da yolda emniyet aldıkları sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, memlekete Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
​Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde Satılmış A. (53) yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı otomobil, yol emniyeti alan polis memuru Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27) çarptı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin kazada şehit olurken, Mehmet Akif Yıldırım ise yaralandı.
Şehit Harun Şahin için memleketi Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, milletvekilleri, emniyet müdürleri, şehit polisin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Şehit polisin kız kardeşi Özlem Şahin, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Harun Şahin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada, polislere çarpan otomobilin sürücüsü Satılmış A. ise gözaltına alındığı Çankırı'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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