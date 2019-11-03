Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya, öldü

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Aziz Ök (49), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Kaza, sabah erken saatlerde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ök'ün öldüğünü belirledi.



Aziz Ök'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.



Polis ekipleri Ök'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

