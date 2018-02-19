Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit
Sele kapılan 2 Asker şehit...
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Zırhlı araç sele kapıldı: 2...
Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti
Kardeşlerin arazi kavgası : 3...
YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
'Sözde' Kürdistan haritası ders kitaplarında

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

ADANA, () - ADANA'da evinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.   Olay, bugün merkez Yüreğir...

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

ADANA, () - ADANA'da evinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.  
Olay, bugün merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki sokakta oynayan Bünyamin Ok'a, plakası alınamayan bir otomobil çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları küçük Bünyamin'i kanlar içinde görünce, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun öldüğü belirlendi. Bünyamin Ok'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 
Bünyamin Ok'un ölümüne neden olan otomobil sürücüsünü arayan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314