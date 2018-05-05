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Otomobilin çarpan Özlem Nur, ağır yaralandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden refüjdeki yakınlarının yanına geçerken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Özlem Nur Yaman, ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.  ​Kaza, Alparslan Mahallesi Samsun- Sinop...

Otomobilin çarpan Özlem Nur, ağır yaralandı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden refüjdeki yakınlarının yanına geçerken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Özlem Nur Yaman, ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 
​Kaza, Alparslan Mahallesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Yaya geçidinden ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Nur Yaman, refüje geldiğinde, koşarak tek başına karşıya geçti. Ailesinin yanına dönmek için tekrar yola fırlayan Özlem Nur Yaman'a, sürücüsü öğrenilemeyen 32 YT 824 plakalı otomobil çarptı. Kazada, küçük çocuk yaralandı. Özlem Nur Yaman'ın aile bireyleri ve otomobil sürücüsü, kendisinden geçen küçük kızın başında sinir krizi geçirdi.
Bu sırada tesadüfen yoldan geçen Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özlem Nur Yaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaman, ilk müdahalesinin ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı, saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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