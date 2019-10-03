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Otomobilin çarpan kadın kurtarılamadı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuncer (77), hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 1 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında...
GÜVENLİK 03.10.2019, 18:00
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuncer (77), hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 1 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Y.'nin kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Ayşe Tuncer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ayşe Tuncer bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 1 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Y.'nin kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Ayşe Tuncer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ayşe Tuncer bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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