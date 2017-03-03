Otomobilin camını patlatıp 24 bin lira çaldılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 36 yaşındaki Nalân Yurtlu'nun sürücü koltuğu altına bıraktığı 24 bin TL, aracın camını kıran kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez İlçesi, Zafer Mahallesi 2613 Sokak üzerinde bilinmeyen bir saatte meydana geldi. Dün saat 22.00 sıralarında arkadaşı Metin Çoban ile Burdur'dan Antalya'daki akrabalarının yanına gelen Nalan Yurtlu, yanındaki 24 bin TL parayı sürücü koltuğunun altına bırakıp eve çıktı.

Saat 09.15 sıralarında otomobilin yanına gelen Yurtlu, aracın arka camının kırıldığını fark etti. Hemen sürücü koltuğu altını kontrol eden Yurtlu, paranın yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Nalan Yurtlu ve arkadaşı Metin Çoban'ın ifadesine başvurdu.

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