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Otomobilin camını kırıp, içindeki 20 bin lirayı aldılar

ÇORUM’da park halindeki otomobilin camını kıran 2 kişi, araçtaki 20 bin lirayı alarak kaçtı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan otomobile yaklaşan 2 kişi, aracın camını kırdıktan sonra...

Otomobilin camını kırıp, içindeki 20 bin lirayı aldılar
ÇORUM’da park halindeki otomobilin camını kıran 2 kişi, araçtaki 20 bin lirayı alarak kaçtı.
Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan otomobile yaklaşan 2 kişi, aracın camını kırdıktan sonra içerisindeki 20 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Araç sahibi Ramazan D., 19 AB 740 plakalı aracının yanına geldiğinde camının kırıldığını ve 20 bin lirasının çalındığını gördü. Ramazan D., hemen polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.  Polis şimdi kaçan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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