Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kamerada

ŞANLIURFA'da 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun, bisikletiyle otomobilin tavanına kadar yükselip 2 takla atarak yere düşmesi yer aldı.

Kaza, geçen Ekim ayında İpekyolu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yokuş aşağı gelen 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan bisikletle otomobilin üzerinde 2 takla atan çocuk yere düştü. Hemen toparlanarak ayağı kalkan çocuk, sendeleyerek yol kenarına geçti. Kaza nedeniyle ağlamayan vücuduna cam parçaları saplanan çocuğa olay yerinde toplanan vatandaşlar ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.



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