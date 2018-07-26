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Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbar...

Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.
Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı  otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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