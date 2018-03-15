Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

Otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi

ÜMRANİYE'de bir otomobilin altına bırakılan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi. Bir deodorant şişesine yerleştirilen el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlayıcıyı...

Otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi

ÜMRANİYE'de bir otomobilin altına bırakılan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi. Bir deodorant şişesine yerleştirilen el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlayıcıyı bırakan maskeli şüpheli aranıyor. 

Olay saat 22.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağın başındaki ağacın altında oturan çocuklar, maskeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin altına bir şey yerleştirdiğini gördü. Çocukların gördüğünü fark eden şüpheli olay yerinden kaçtı. 
 
SU İLE FİTİLİN UCUNDAKİ SİGARAYI SÖNDÜRDÜLER
Şüphelinin kaçması üzerine evin önünde park halindeki otomobilin yanına gelen çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilmiş bir fitilin olduğunu ve fitilin ucunda da yanan bir sigara olduğunu fark ettiler. Sigarayı su ile söndüren çocuklar şişeyi hemen ağacın altına fırlattı.
 
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ
Fitilin söndürülmesinin ardından olay polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevrede aramalar yapan polis ekipleri olay yerinde ki delilleri topladı. 
 
BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞRILDI
Etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcıyı incelemesi için olay yerine Bomba İmha Uzmanı getiridi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürüldü. 
 
MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI
Patlayıcıyı bırakan kişinin çocuklar tarafından görüldüğünü söyleyen bir mahalle sakini, patlayıcının iki kova su döküldüğünü belirterek, "Arabanın altına, oda parfümü şişesinin içinde barut gibi bir şey koymuşlar. Ucuna da fitil koymuşlar. Onun ucuna da sigara yakmışlar. Yakıp alevlensin diye. Mahallenin çocukları da adamı görünce, adam da çocukları görünce kaçıp gidiyor. Çocuklar görünce su döküyorlar, iki kova su döküyorlar işte, orada söndürüp ağacın altına atmışlar" diyerek yaşananları anlattı. 
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Patlayıcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314