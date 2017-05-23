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Otomobilin akaryakıt deposundan esrar çıktı

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yaptığı aramada akaryakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo toz esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

Otomobilin akaryakıt deposundan esrar çıktı

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yaptığı aramada akaryakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo toz esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ekipler tarafından arama yapıldı. Doğu illerinden gelerek İstanbul'a gittiği belirlenen araç, özel eğitimli köpek 'Sezar' tarafından didik didik arandı. 'Sezar'ın aracın bagaj bölümüne tepki vermesinin ardından sökülen akaryakıt deposunun içerisinde paketler halinde 25 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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