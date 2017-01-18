Otomobili bulundu, kendisi kayıp

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'ndeki geçen pazartesi sabahı evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan çiftçi 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ın otomobili, dün Dalaman Çayı kenarında çamura saplanmış halde bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede Acar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Acıpayam İlçesi'nin Çakır Mahallesi'ndeki evinden pazartesi sabahı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Acar'a ait otomobil, dün sabah Örenyolu Kavaklıdere Mevkii'nde çamura saplanmış halde bulundu. Ancak Acar bulunamadı. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Acar'ın geçen pazartesi günü evden çıktığını söyleyen yakınları, havuç toplamak için ayrıldığını belirtti. Acar'ın tarlasından topladığı havuçları çay kenarında yıkadıktan sonra otomobiline yüklediği, ardından da kaybolduğu belirtildi. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve mahalle halkı bölgede arama çalışması yaptı, ancak Acar'a ulaşılamadı. Acar'ın Dalaman Çayı'na düşüp sürüklenmesi ihtimaline karşı çayda da arama yapılacağı öğrenildi. Bugün Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlarla çayın derin bölgelerinde arama yapılacağı belirtildi.



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