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Otomobile tekme atma kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı

ŞANLIURFA’da beton dökümü için iş makinesine yol açmak isteyen işçiler, sahibine ulaşmak amacıyla park halindeki otomobile tekme atarak alarmın çalmasını sağladı. Otomobiline tekme atılmasına sinirlenen araç sahibi ve yakınları ile...

Otomobile tekme atma kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı
ŞANLIURFA’da beton dökümü için iş makinesine yol açmak isteyen işçiler, sahibine ulaşmak amacıyla park halindeki otomobile tekme atarak alarmın çalmasını sağladı. Otomobiline tekme atılmasına sinirlenen araç sahibi ve yakınları ile inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, aynı hastaneye götürülen yaralılar burada da kavgaya devam etti, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden bina inşaatına beton dökümü için çimento mikseri geldi. İnşaata yaklaşmak için çevredeki park halindeki araçların kaldırılmasını isteyen işçiler sahibine ulaşamadıkları bir otomobile tekme atarak alarmını çaldırdı. Tekme atıldığını görerek sinirlenen otomobil sahibi ve yakınları ile işçiler arasında başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE DE KAVGA ETTİLER
Kavgada yaralanan iki taraftan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar, burada karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştular. Hastanenin özel güvenlik çalışanları ve polislerin müdahalede bulunduğu taraflar güçlükle birbirlerinden ayrıldı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

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