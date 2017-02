Otomobile gizlenen uyuşturucuyu 'Alfa' buldu

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA ve Ankara’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, araçlara gizlenen sentetik uyuşturucu, narkotik operasyonları için eğitilen 'Alfa' adlı polis köpeği ile yapılan aramada bulundu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, H.İ. (21), S.O. (25), M.D. (21), H.Y. (20), M.Y. (25), S.U. (25), A.T. (30), O.D. (34), B.Ç. (28) ve N.A.'nın (23) Bursa'ya getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek için Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gizledikleri bilgisine ulaştı.

Şüphelilere ait otomobillerin plakalarını tespit eden ekipler, araçların plaka tanıma sistemine takılması üzerine kendilerini savcılık izniyle takibe aldı. Her iki aracı da durduran ekipler otomobillerde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Alfa' adlı köpekle arama yaptı. Aramalarda, 715 gram metamfetamin, 29 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 13 kurşun ele geçirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipleri bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen K.B. (30), A.S.A. (22) ve D.A.'nın (51) Ankara'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçin polis, bu kişileri de Ankara'da gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI