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Otomobile çarpmamak için sürücüsü manevra yapan TIR devrildi (2) - Yeniden

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolundaki emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, devrildi. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtulurken, TEM yolunun bir süre kapalı kalan Ankara...

Otomobile çarpmamak için sürücüsü manevra yapan TIR devrildi (2) - Yeniden

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolundaki emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, devrildi. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtulurken, TEM yolunun bir süre kapalı kalan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Gebze'ye yükünü boşaltarak, Sakarya'nın Pamukova ilçesine giden Osman Özzaim, yönetimindeki 81 KB 398 plakalı TIR'la Ömer Sefa Aydın'ın emniyet şeridinde durdurduğu 54 NB 503 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR, otomobile yandan çarptıktan sonra yola devrilirken, sürücüler Özzaim ve Aydın, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, TEM yolunun bir süre kapalı kalan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
TIR sürücüsü Osman Özzaim, emniyet şeridinde duran otomobilin geri geri geldiğini düşündüğünü belirterek, "Emniyet şeridinde bir araç vardı. Geri geri geldiğini düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu kırınca araç devrildi. Şans eseri kimseye bir şey olmadı" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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