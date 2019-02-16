Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Otomobile çarpan taksi alev alev yandı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle öndeki otomobile çarpan taksi, alev alev yandı.   Kaza, sabah saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden Alp Altınışık'ın kullandığı 06 T 4302 plakalı...

Otomobile çarpan taksi alev alev yandı
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle öndeki otomobile çarpan taksi, alev alev yandı.  
Kaza, sabah saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden Alp Altınışık'ın kullandığı 06 T 4302 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde giden Özgür Arık’ın kullandığı 06 FH 8070 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arık'ın otomobili de çarpmanın etkisiyle önde giden Tolga Aktaş'ın kullandığı 06 DY 5449 plakalı kamyona çarptı.
Kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileride durabilen taksi, yanmaya başladı. Şoför Alp Altınışık'ın kendini dışarıya atarak kurtulduğu yangında taksi alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen iftaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza ve yangın nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328