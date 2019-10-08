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Otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi: 5 yaralı
KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun otomobile çarpıp, lunaparkın bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çivi...
GÜVENLİK 08.10.2019, 17:22
KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun otomobile çarpıp, lunaparkın bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çivi yönetimindeki 38 FC 601 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mehmet Daştan'ın kullandığı 38 TC 676 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon, ardından yol kenarındaki lunaparkın bahçesine devrildi. Kazada sürücülerle birlikte kamyondaki Mehmet Yıldız, Mahmut Koca ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza, öğleden sonra, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çivi yönetimindeki 38 FC 601 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mehmet Daştan'ın kullandığı 38 TC 676 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon, ardından yol kenarındaki lunaparkın bahçesine devrildi. Kazada sürücülerle birlikte kamyondaki Mehmet Yıldız, Mahmut Koca ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
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