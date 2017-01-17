Otomobile ateş edip kaçan iki şüpheli yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da bir kişiyi ölümle tehdit edip, park halindeki otomobiline av tüfeğiyle ateş ettiği iddia edilen 27 yaşındaki Mertcan B. ve 22 yaşındaki Ercan G. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mertcan B. ve Ercan G., av tüfeğiyle birlikte iddiaya göre bir süre önce aralarında küfürleşme yüzünden husumet bulunan 34 yaşındaki Soner L.'nin evinin önüne geldi. Şüphelilerden Ercan G. Soner L.'nin park halindeki otomobiline ateş ederek ön camını kırdı. İki şüpheli daha sonra da bağırarak Soner L.'yi ölümle tehdit edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada av tüfeğinin Mertcan B.'ye ait olduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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