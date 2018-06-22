Otomobilden tabanca, cop, kelepçe ve bıçak çıktı

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçe girişinde yaptıkları yol denetiminde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde 1 ruhsatsız tabanca, dolu şarjör, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi. Otomobili kullanan B.C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, jandamadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçe girişinde yaptıkları yol denetiminde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde 1 ruhsatsız tabanca, dolu şarjör, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi. Otomobili kullanan B.C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, jandamadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI