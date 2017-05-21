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Otomobilden keser, çekiç, tornavida çalan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

KONYA'da park edilen otomobilin bagajından çekiç, keser, tornovida ve kriko çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki Y.E.K. tutuklandı. Merkez Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'nde Mehmet Emin Kılıç'a ait...

Otomobilden keser, çekiç, tornavida çalan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
KONYA'da park edilen otomobilin bagajından çekiç, keser, tornovida ve kriko çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki Y.E.K. tutuklandı.
Merkez Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'nde Mehmet Emin Kılıç'a ait park halindeki 42 KF 626 plakalı otomobilin bagajından saat 01.30 sıralarında çekiç, keser,  tonnovida, kriko ve keski çalındı. Kılıç'ın şikayeti üzerine polis, çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Y.E.K. olduğunu tespit ettiği şüphelinin 40 saniye içerisinde bagajı açıp, malzemeleri alarak kayıplara karıştığını saptandı. Ekipler, Y.E.K.'yi merkez Karatay İlçesi'ndeki ablasının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Y.E.K.'nın malzemeleri tanımadığı bir seyyar satıcıya 50 lira karşılığında sattığını söylediği belirtildi.. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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