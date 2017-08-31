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Otomobilden fırlayan çocuk öldü, 3 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin camından fırlayan 5 yaşındaki Poyraz Mert Özkan öldü. Kazada 3 kişi de yaralandı. Kaza bugün Kavak- Samsun Karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi....

Otomobilden fırlayan çocuk öldü, 3 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin camından fırlayan 5 yaşındaki Poyraz Mert Özkan öldü. Kazada 3 kişi de yaralandı.
Kaza bugün Kavak- Samsun Karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'de oturan 40 yaşındaki Hasan Özkan, Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesi'ndeki yakınlarına bayram ziyareti yapmak için 34 LP 986 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Otomobil Çakallı mevkisine geldiğinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada camdan fırlayan Poyraz Mert Özkan ile babası 31 yaşındaki Nadir Özkan, 39 yaşındaki Celali Çam ve sürücü Hasan Özkan yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Poyraz Mert Özkan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
FOTOĞRAFLI
 

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