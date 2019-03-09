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Otomobilden atlayan Rabia, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atlayıp ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Demir, toprağa verildi. Olay, 7 Mart günü Ahşemsettin Mahallesi, Baraj Mesire yolu üzerindeki Panorama Sitesi...

Otomobilden atlayan Rabia, son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atlayıp ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Demir, toprağa verildi.
Olay, 7 Mart günü Ahşemsettin Mahallesi, Baraj Mesire yolu üzerindeki Panorama Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rabia Demir, birlikte yolculuk ettiği Erdal Çıbık yönetimindeki 34 NU 7745 plakalı otomobilin kapısını açıp, atladı. Metrelerce sürüklenen Rabia Demir yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan sürücü Erdal Çıbık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rabia Demir ise dün Dünya Kadınlar Günü'nde yaşamını yitirdi.
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesi, Tarsus'a getirildi. Şehir Mezarlığı’nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demir, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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