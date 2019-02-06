Otomobilden atılan poşetlerden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde uygulama noktasına yaklaşan otomobilden atılan poşetlerde 25 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sekili Mahallesi girişinde uygulama noktası oluşturarak şüpheli araç ve kişiler üzerinde denetim yaptı. Jandarma, uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilden dışarıya poşetler atıldığını fark etti. Otomobili kontrol noktasına yönlendiren ekipler, kontrol edilen poşetlerde 25 gram metamfetamin ele geçirdi.Otomobilin sürücüsü M.A. ve yanındaki F.K. gözaltına alındı.

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