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Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - İSTANBUL'dan Uşak'a gelen bir otomobilde yapılan aramada, yılbaşında satılmak için getirilen 713 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu...

Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - İSTANBUL'dan Uşak'a gelen bir otomobilde yapılan aramada, yılbaşında satılmak için getirilen 713 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma sonucunda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların yılbaşında satılmak üzere Uşak'a getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucuyu taşıdığı belirlenen otomobil, Uşak'a gelince takibe alındı. Şehir merkezi girişinde durduran otomobilde, narkotik köpeği 'Tora'nın da kullanıldığı aramada 417 yıldız figürlü mavi renkli, 141 kelebek figürlü lila renkli ve 155 kelebek figürlü yeşil renkli olmak üzere, toplam 713 uyuşturucu hap, 1 gram esrar tütün karışımı sigara ele geçirildi.
Otomobilde gözaltına alınan Ş.E. (27), M.Ç.(22) ve A.S. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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