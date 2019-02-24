Otomobilden 227 parça tarihi eser çıktı

KARABÜK’te, kontrol edilen otomobilde 227 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, O.Ç. ve K.A.’yı takibe aldı. Ekipler, Yeni Mahalle’de 2 şüphelinin tarihi eser satışı yapacağı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 18 çeşitli ebatlarda yüzük, 11 ok ucu, 15 çeşitli ebatlarda haç, 143 sikke, 40 takı ve çeşitli hayvan figürlü objeler ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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