Otomobilden 200 bin lira ve döviz çalan 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aracının lastik havasını indirdikleri market işletmecisini takip edip, yardım bahanesiyle yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda dövizini alıp kaçan 3 şüpheli, aynı günün akşamı polis tarafından Mersin'de yakalandı. Alanya'ya getirilen 3 şüpheli tutuklandı.Olay, 13 Haziran Perşembe günü saat 12.00 sıralarında, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 3 şüpheli, iddiaya göre bir süre önce market işletmecisi A.A.'yı takibe aldı. A.A. ödemesi için yola çıkacağı gün, 3 şüpheli market işletmecisinin otomobilinin lastik havasını indirdi. Otomobiline binen A.A. ödemeleri için yanına aldığı yüksek miktarda para dolu çantayla yola çıkarken, şüpheliler de kendisini takip etti. Bir süre ilerleyen A.A. aracının lastik havasının azaldığını fark etti. Otomobilden inen A.A., lastiği kontrol ettiği sırada 3 şüpheli de yanına gelerek yardım etmek istediğini söyledi. Yardım teklifini kabul eden A.A., lastiğe bakmaya gittiği sırada şüpheliler ön koltukta duran ve içinde yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda döviz olan çantayı alıp, kaçmaya başladı. Daha sonra şüpheliler 01 DRM 47 plakalı otomobile binerek izini kaybettirdi.A.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarla çok sayıda güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşkallerini ve Mersin'e doğru seyir halinde olduklarını belirledi. Ekipler takibe aldıkları Hasan D., Asım A. ve Cesur A.'yı aynı gün 4 saat sonra Mersin'in Erdemli ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda araçta 80 bin 185 TL, bin 725 Euro, 2 bin 420 dolar, 1400 Danimarka Kronu, 100 pound, şüphelilerin üzerinde ise bin 655 TL ele geçirildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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