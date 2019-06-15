Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Otomobilden 200 bin lira ve döviz çalan 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aracının lastik havasını indirdikleri market işletmecisini takip edip, yardım bahanesiyle yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda dövizini alıp kaçan 3 şüpheli, aynı günün akşamı polis tarafından Mersin'de...

Otomobilden 200 bin lira ve döviz çalan 3 şüpheli tutuklandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aracının lastik havasını indirdikleri market işletmecisini takip edip, yardım bahanesiyle yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda dövizini alıp kaçan 3 şüpheli, aynı günün akşamı polis tarafından Mersin'de yakalandı. Alanya'ya getirilen 3 şüpheli tutuklandı.
Olay, 13 Haziran Perşembe günü saat 12.00 sıralarında, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 3 şüpheli, iddiaya göre bir süre önce market işletmecisi A.A.'yı takibe aldı. A.A. ödemesi için yola çıkacağı gün, 3 şüpheli market işletmecisinin otomobilinin lastik havasını indirdi. Otomobiline binen A.A. ödemeleri için yanına aldığı yüksek miktarda para dolu çantayla yola çıkarken, şüpheliler de kendisini takip etti. Bir süre ilerleyen A.A. aracının lastik havasının azaldığını fark etti. Otomobilden inen A.A., lastiği kontrol ettiği sırada 3 şüpheli de yanına gelerek yardım etmek istediğini söyledi. Yardım teklifini kabul eden A.A., lastiğe bakmaya gittiği sırada şüpheliler ön koltukta duran ve içinde yaklaşık 200 bin TL ve yüklü miktarda döviz olan çantayı alıp, kaçmaya başladı. Daha sonra şüpheliler 01 DRM 47 plakalı otomobile binerek izini kaybettirdi.
A.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarla çok sayıda güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşkallerini ve Mersin'e doğru seyir halinde olduklarını belirledi. Ekipler takibe aldıkları Hasan D., Asım A. ve Cesur A.'yı aynı gün 4 saat sonra Mersin'in Erdemli ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda araçta 80 bin 185 TL, bin 725 Euro, 2 bin 420 dolar, 1400 Danimarka Kronu, 100 pound, şüphelilerin üzerinde ise bin 655 TL ele geçirildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328