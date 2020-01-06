Son Dakika
Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı
DİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralanırken, otomobillerden birinde bulunan aile fertleri, hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa...
GÜVENLİK 05.01.2020, 23:32
DİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralanırken, otomobillerden birinde bulunan aile fertleri, hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Furkan Bağlan yönetimindeki 34 JM 5501 plakalı otomobil, aynı yönden ilerleyen Kadri Andaç yönetimindeki 34 ZD 3407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, çarpışmanın etsiyle Kadri Andaç'ın kullandığı otomobildeki hava yastığının açılmasıyla 5 kişilik Andıç aile ferdi, sürücü dışında yara almadan kurtuldu.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu. otomobillerin kaldırılmasıysa bir süre sonra ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Furkan Bağlan yönetimindeki 34 JM 5501 plakalı otomobil, aynı yönden ilerleyen Kadri Andaç yönetimindeki 34 ZD 3407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, çarpışmanın etsiyle Kadri Andaç'ın kullandığı otomobildeki hava yastığının açılmasıyla 5 kişilik Andıç aile ferdi, sürücü dışında yara almadan kurtuldu.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu. otomobillerin kaldırılmasıysa bir süre sonra ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
7°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 06 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Real Betis
|19
|24
|13. Osasuna
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|19
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11