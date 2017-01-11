Otomobildeki esrarı Tora yakalattı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta polisin durdurduğu bir otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposu ve kapı döşemelerinin altına gizlenmiş toplam 19 kilo 540 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'ndaki denetim noktasında, dün öğle saatlerinde, Kayseri plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Tora ile yapılan aramada, aracın yakıt deposu ve kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 14 ayrı paket içinde toplam 19 kilo 540 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Ö.T. (37), S.T. (35) ve D.T. (62) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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