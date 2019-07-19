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Otomobildeki dama tahtaları arasından uyuşturucu çıktı

VAN'da polisin arama yaptığı otomobilde 3 kilo 475 gram metamfetamin ile dama tahtaları arasına gizlenmiş 5 kilo 173 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi...

Otomobildeki dama tahtaları arasından uyuşturucu çıktı
VAN'da polisin arama yaptığı otomobilde 3 kilo 475 gram metamfetamin ile dama tahtaları arasına gizlenmiş 5 kilo 173 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli görülen araç durdurularak arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın arka koltuğundaki sırt çantasında bulunan dama tahtaları arasına gizlenen 5 kilo 173 gram eroin ile bagajda bulunan poşetteki saklama kabında 3 kilo 475 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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