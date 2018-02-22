Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

Otomobildeki cinayetin zanlısı yakalandı

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde otomobilinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan, cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mehmet İlhan'ın (32) katil zanlısı Necmettin K. (42), jandarma tarafından Bodrum'da yakalandı....

Otomobildeki cinayetin zanlısı yakalandı
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde otomobilinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan, cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mehmet İlhan'ın (32) katil zanlısı Necmettin K. (42), jandarma tarafından Bodrum'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile İlhan arasında borç-alacak anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü.
Muğla- Marmaris Karayolu Akyaka Kavşağı'nın yanındaki boş alanda dün park halinde duran 34 SK 4740 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran bir kişiye görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin, Ankara'da cep telefonu toptancısı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet İlhan olduğu, aracın ise geçen pazartesi günü kiralandığı belirlendi. Ayrıca, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İlhan'ın gece, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, yanında bir kişinin daha bulunduğu saptandı.
Yürütülen soruşturmada, İlhan'ı Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde cep telefonu bayiliği yapan Necmettin K.'nin öldürdüğü belirlendi. İlhan ile aralarında borç-alacak anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen Necmettin K., bugün saat 02.00 sıralarında, Bodrum'daki evinde yakalandı. Öte yandan, güvenlik kameraları kayıtlarında, Necmettin K.'nin yanında Rus uyruklu olduğu belirlenen bir kadının da olduğunun görüldüğü, bu şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314