Otomobildeki cinayetin zanlısı yakalandı

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde otomobilinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan, cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mehmet İlhan'ın (32) katil zanlısı Necmettin K. (42), jandarma tarafından Bodrum'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile İlhan arasında borç-alacak anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü.

Muğla- Marmaris Karayolu Akyaka Kavşağı'nın yanındaki boş alanda dün park halinde duran 34 SK 4740 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran bir kişiye görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin, Ankara'da cep telefonu toptancısı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet İlhan olduğu, aracın ise geçen pazartesi günü kiralandığı belirlendi. Ayrıca, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İlhan'ın gece, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, yanında bir kişinin daha bulunduğu saptandı.

Yürütülen soruşturmada, İlhan'ı Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde cep telefonu bayiliği yapan Necmettin K.'nin öldürdüğü belirlendi. İlhan ile aralarında borç-alacak anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen Necmettin K., bugün saat 02.00 sıralarında, Bodrum'daki evinde yakalandı. Öte yandan, güvenlik kameraları kayıtlarında, Necmettin K.'nin yanında Rus uyruklu olduğu belirlenen bir kadının da olduğunun görüldüğü, bu şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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