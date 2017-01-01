Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltında

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da yılbaşı gecesi polisin durdurduğu otomobilde 16 ecstasy uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi şüphelendikleri bir otomobili takibe başladı. Takibin ardından otomobili durduran polis, içindeki uyuşturucu sattıkları iddia edilen S.İ. (19), Ö.F.İ. (20) ve Ş.A.D.'yı (19) gözaltına aldı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 ecstasy uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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