Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 3 kişiye gözaltı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, hakkında arama kaydı bulunan F.İ. yakalandı. Uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 3 kişi, gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancıburnu mevkisinde, otomobil sürücüsünü durdurdu. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobildeki F.İ. hakkında, 'tehdit' suçundan arama kaydı olduğu belirlendi. H.A.'nın üzerinde 9,14 gram metamfetamin bulunurken, G.K. de ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.Davutlar Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan Y.K.'nin üzerinden 20,48 gram metamfetamin ile küçük boy hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K. hakkında, yasal işlemlere başlandı.