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Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de, TEM Otoyolu’nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 12.11.2019, 15:11
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de, TEM Otoyolu’nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara’ya götüren Y.K.’yi takibe aldı. Y.K.’nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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