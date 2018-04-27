Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Otomobilde uyurken yakalanan 2 mazot hırsızı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan 377 litre mazot çalan ve kiraladıkları aracın içerisinde uyurken polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, Aşağı Zaferiye...

Otomobilde uyurken yakalanan 2 mazot hırsızı tutuklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan 377 litre mazot çalan ve kiraladıkları aracın içerisinde uyurken polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kılıçköy yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun deposundan 377 litre mazot çalarak, bidonlara dolduran K.Z. (26) ve M.K. (23), kiraladıkları otomobille Keşan'a döndü. Aracı Evreşe Caddesi üzerinde boş araziye park eden 2 şüpheli, mazot dolu bidonları dışarı çıkararak otomobilde uykuya daldı. Devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde çok sayıda bidon olmasından şüphelenerek, içerisinde uyuyan K.Z. ve M.K.'yi uyandırdı. Bidonlardaki mazotun çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine 2 şüpheli, gözaltına alındı. K.Z.'nin daha önce de bir kamyondan 300 litre mazot çaldığı belirlendi.
K.Z. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314