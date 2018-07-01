Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

Otomobilde unutulup ölen minik Güneş toprağa verildi

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ailesinin otomobilde unutması sonucu havasız kalıp yaşamını yitiren Güneş Bulut'un (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmanın ifadelerini aldığı çift, ifadelerinde, minik Güneş'in...

Otomobilde unutulup ölen minik Güneş toprağa verildi
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ailesinin otomobilde unutması sonucu havasız kalıp yaşamını yitiren Güneş Bulut'un (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmanın ifadelerini aldığı çift, ifadelerinde, minik Güneş'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Nesih Bulut, eşi Hunus ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye döndü. Bulut Ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları ön camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen minik Güneş'in cesedi, bu sabah erken saatlerde Eskihan Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olayın ardından jandarma Nesih- Hunus Bulut çiftçinin ifadesini aldı. Çiftin ifadelerinde, minik Güneş'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından yakınlarının camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325